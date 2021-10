Albi Centre Occitan Rochegude Albi, Tarn Presentacion de las Edicions IEO Tarn e sortida del libre “La tèrra que demòra” de Claude Michelet, revirat per Michel Villeneuve Centre Occitan Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Presentacion de las Edicions IEO Tarn e sortida del libre “La tèrra que demòra” de Claude Michelet, revirat per Michel Villeneuve Centre Occitan Rochegude, 16 octobre 2021 17:00, Albi. Samedi 16 octobre, 17h00 Sur place Gratuite 0563462143, centre-occitan-rochegude@orange.fr Présentation des Edicions IEO Tarn et sortie du livre “La tèrra que demòra” de Claude Michelet, traduit par Michel Villeneuve Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 81000 Albi Rochegude Tarn

0563462143 http://centre-occitan-rochegude.org Le Centre Occitan Rochegude est le local du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, situé au 28 rue Rochegude à Albi, dans l’aile droite de l’Hôtel Rochegude. C’est à la fois une librairie occitane, une bibliothèque, un centre de ressources et un lieu d’accueil et de partage autour de la langue et de la culture occitanes. Des ateliers et des événements divers se tiennent très régulièrement au COR. samedi 16 octobre – 17h00 à 18h30 CCOA CCOA

