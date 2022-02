« Perqué cal legir Miquèu de Camelat » per Sèrgi Labatut Centre Occitan Rochegude, 19 février 2022 17:00, Albi.

Samedi 19 février, 17h00

« Perqué cal legir Miquèu de Camelat » per Sèrgi Labatut

Miquèu de Camelat (ou Michel Camelat) est à la fois commerçant, dramaturge, poète et écrivain. Né en 1871 à Arrens en Bigorre, cet auteur gascon a écrit en langue occitane des œuvres majeures comme Belina, l’histoire d’une jeune bergère pyrénéenne, et aussi Morta e Viv_a, l’histoire de la Gascogne sous forme épique, ou encore _Vita Vitanta, un recueil composé de plusieurs de ses nouvelles publiées dans la revue gasconne Reclams.

Véritable témoin de la vie en val d’Azun, Miquèu de Camelat nous emmène avec ces nouvelles tout droit dans l’intimité des gens du début du 20ème siècles : dureté de la vie en montagne, de la vie en famille, des mœurs de l’époque, mais aussi d’un monde qui change…

Camelat est donc passionné par sa langue et par son pays, et participe à la fondation, avec Simin Palay, de l’École Gaston Fébus, qui rassemble les félibres gascons. Félibre, il a été influencé par Frédéric Mistral, et a accompli un grand travail pour la promotion de la langue et de la culture d’oc.

C’est Sèrgi Labatut qui nous dira pourquoi il faut lire ce grand auteur gascon le samedi 19 février à 17h au Centre Occitan Rochegude (28 rue Rochegude à Albi)

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 81000 Albi Rochegude Tarn

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Albi

samedi 19 février – 17h00 à 19h00

