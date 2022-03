Mòstra ” Traces d’hommes” de Roger Henri e Mickie Doussy e las escrituras Rongorongo amb Henri Colombié al Centre Occitan Rochegude ! Centre Occitan Rochegude, 12 mars 2022 16:00, Albi.

Roger Henri est peintre, Mickie Doussy sculptrice et céramiste. Les deux artistes nous invitent à un voyage dans l’écriture avec cette exposition en deux parties : l’origine de l’écriture d’une part, et un focus sur l’Île de Pâques.

S’inspirant de leur (nombreux!) voyages partout à travers le monde, ils ont rencontré plusieurs tribus, divers peuples, et différentes langues, qui ont nourrie leurs différentes œuvres. C’est donc naturellement que Roger Henri a intégré la langue occitane, langue du coin où le couple s’est installé, à ses tableaux.

Après une immersion en tribu dans les îles Loyauté, l’artiste, également passionné d’histoire, s’est intéressé au lien enter l’être humain, la nature et le cosmos. La trace, l’écriture, de son origine jusqu’à son évolution contemporaine, tient une place centrale dans son travail. Mickie Doussy, en quête perpétuelle de techniques diverses, joue avec les éléments dans ses créations. Dans « Traces d’hommes », ses

sculptures mettront à l’honneur l’Île de Pâques. En effet, pour le vernissage, Henri Colombié donnera une conférence sur les écritures de l’île, « Les écritures Rongorongo ».

Nous nous retrouvons donc le samedi 12 mars à 16h pour le vernissage de l’exposition et du lundi au samedi de 15h à 18h au Centre Occitan Rochegude (28 rue Rochegude – Albi).

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Albi

0563462143 http://centre-occitan-rochegude.org Le Centre Occitan Rochegude est le local du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, situé au 28 rue Rochegude à Albi, dans l’aile droite de l’Hôtel Rochegude. C’est à la fois une librairie occitane, une bibliothèque, un centre de ressources et un lieu d’accueil et de partage autour de la langue et de la culture occitanes. Des ateliers et des événements divers se tiennent très régulièrement au COR.

