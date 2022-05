La genealogia amb Felip Corbièra al Centre Occitan Rochegude Centre Occitan Rochegude, 28 mai 2022 17:00, Albi.

Samedi 28 mai, 17h00 Sur place http://www.centre-occitan-rochegude.org

La généalogie avec Phillipe Corbière au Centre Occitan Rochegude

Vous voulez tout connaître de vos ancêtres ? Philippe Corbière donnera une conférence sur la généalogie le samedi 28 mai à 17h au Centre Occitan Rochegude.

Généalogiste dans le Tarn depuis plus de 40 ans, il nous présentera la généalogie : qu’est-ce que c’est, qui sont les généalogistes et quelles sont leurs motivations?

Puis, il nous expliquera comment on peut faire de la généalogie: tout seul ou avec l’aide d’associations (réelles ou virtuelles), sur le net ou dans les archives des mairies, cette discipline est ouverte à tout le monde et ne nécessite pas de connaissances particulières pour se lancer, excepté la motivation et l’envie de découvrir d’où l’on vient, ou plutôt de qui l’on vient. Nous y apprendrons qu’il est toujours nécessaire d’échanger avec les gens, de comparer, et quels outils sont les plus adaptés pour les recherches.

Et l’occitan dans tout cela ? Es pertot, il est partout ! Même s’il n’atait plus employé officiellement depuis la fin du XVIème siècle, on le trouve dans les prénoms, les métiers, dans des variations de noms que seule la langue d’oc peut expliquer… Et surtout plein de mots d’institutions ou de la vie quotidienne sont employés de longue dans des textes an français (verquière, masage, faure, …).

Alors nous vous attendons nombreuses et nombreux le 28 mai au Centre Occitan Rocaguda (28 rue Rochegude – Albi) / www.centre-occitan-rochegude.org

.

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 81000 Albi Rochegude Tarn

0563462143 http://centre-occitan-rochegude.org Le Centre Occitan Rochegude est le local du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, situé au 28 rue Rochegude à Albi, dans l’aile droite de l’Hôtel Rochegude. C’est à la fois une librairie occitane, une bibliothèque, un centre de ressources et un lieu d’accueil et de partage autour de la langue et de la culture occitanes. Des ateliers et des événements divers se tiennent très régulièrement au COR.

samedi 28 mai – 17h00 à 18h30

CCOA CCOA