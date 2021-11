Estrena de la mòstra “Lo mestièr de barralièr” amb Bernat Lescalièr Centre Occitan Rochegude, 13 novembre 2021 17:00, Albi.

Samedi 13 novembre, 17h00 Sur place http://www.centre-occitan-rochegude.org, centre-occitan-rochegude@orange.fr, 0563462143

Vernissage de l’exposition “Lo mestièr de barralièr” avec Bernat Lescalièr

Venez découvrir la toute nouvelles exposition du CCOA «Lo mestièr de barralièr_» (=”_Le métier de tonnelier“), qui présente une vingtaine d’outils spécifiques à ce métier de tonnelier.

Le tonnelier était un de ces artisans que l’on trouvait en nombre dans les villes et villages. La vigne s’étendait beaucoup plus qu’aujourd’hui : dès que l’on avait un peu de terre, on était fier de “faire son vin”.

Le tonnelier était un de ces artisans qui faisait du bruit : ils donnaient vie au village ou au quartier et travaillaient à portes ouvertes, quelques fois sur le trottoir.

L’exposition au Centre Occitan Rochegude présente une vingtaine d’outils spécifiques du métier, utilisés jusqu’à la fin des années 1970. Souvent fabriqués dans las villages, ils étaient connus au Moyen-Age et bien avant, et on les retrouvait aussi dans l’encyclopédie.

Simples, bien conçus, ils demandaient adresse et force pour les manier, mais surtout de l’habileté pour les utiliser.

Herminette, chasse, jabloir, tout cela n’aura plus de secret pour vous, d’autant plus que Bernard Lescalier les présentera le samedi 13 novembre à 17h. Une conférence qui risque de faire du bruit au COR !

L’exposition est visible au COR du lundi au samedi de 15h à 18h pendant les mois de novembre et décembre.

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 81000 Albi Rochegude Tarn

0563462143 http://centre-occitan-rochegude.org Le Centre Occitan Rochegude est le local du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, situé au 28 rue Rochegude à Albi, dans l’aile droite de l’Hôtel Rochegude. C’est à la fois une librairie occitane, une bibliothèque, un centre de ressources et un lieu d’accueil et de partage autour de la langue et de la culture occitanes. Des ateliers et des événements divers se tiennent très régulièrement au COR.

