Conferéncia « 1907, la route des gueux » per Magali Jarque al Centre Occitan Rochegude Centre Occitan Rochegude, 20 novembre 2021 17:00, Albi.

Samedi 20 novembre, 17h00 Sur place http://www.centre-occitan-rochegude.org, centre-occitan-rochegude@orange.fr, 0563462143

Conférence « 1907, la route des gueux » par Magali Jarque au Centre Occitan Rochegude

1907. Argeliers, dans l’Aude, et ses vignes et garrigues. Marcelin Albert, modeste cafetier et vigneron, entreprend d’envoyer un télégramme à Clemenceau. C’est ainsi qu’un des plus grands soulèvement de la région va éclater.

Dans le Languedoc et le Roussillon, le peuple vigneron, très affaibli par une grave crise viticole, s’unit alors pour protester et manifester. En effet, depuis 1900, la surproduction et les lois du gouvernement se soldent par une forte chute des prix et une mévente du vin, qui mènent à la ruine les petits viticulteurs autant que les négociants. La révolte prend une telle ampleur qu’elle réunit le 9 juin 1907 pas moins de 600 000 manifestants à Montpellier ! Ernest Ferroul, maire de Narbonne, appelle à la démission de ses collègues et marque le début de la désobéissance civique. Mais le mouvement sera durement réprimé par les soldats, qui feront sept morts à Narbonne, mais qui, après cela, se mutineront à Agde et se rallieront à la population. Néanmoins, la détermination des protestataires aboutira à une loi pour la protection des vins naturels, soutenue par Jean Jaurès au parlement.

Inspiré de ces évènements historiques, l’auteur occitan Léon Cordes a écrit en 1948 le roman inédit «1907, la route des gueux». Le manuscrit sera retrouvé et publié par sa fille qu’en 2016. C’est elle, Magali Jarque, qui nous présentera cet ouvrage le 20 novembre à 17h au Centre Occitan Rochegude.

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 81000 Albi Rochegude Tarn

0563462143 http://centre-occitan-rochegude.org Le Centre Occitan Rochegude est le local du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, situé au 28 rue Rochegude à Albi, dans l’aile droite de l’Hôtel Rochegude. C’est à la fois une librairie occitane, une bibliothèque, un centre de ressources et un lieu d’accueil et de partage autour de la langue et de la culture occitanes. Des ateliers et des événements divers se tiennent très régulièrement au COR.

samedi 20 novembre – 17h00 à 19h00

CCOA CCOA