http://centre-occitan-rochegude.org Rolande Vergely-Rey nous présentera son recueil de poésies «Calabrun» le samedi 15 avril à 17 heures au Centre Occitan Rochegude. Ainsi décrit-elle son ouvrage : «Calabrun» (= «Crépuscule» en occitan) est le résultat de mon engagement pour faire vivre la langue et la culture occitane au « Foyer occitan du moissagais » dans les années 70 puis dans l’association « Moissac Occitània». J’en fus la présidente et j’y donnais des cours d’occitan. Je suis née dans une ferme juchée sur la crête d’un rocher, dans le pays de serres, où l’occitan, que l’on disait patois, était la langue quotidienne de la famille mais aussi du milieu social. Cette langue a forgé ma façon de penser, de voir le monde qui m’entoure. Au crépuscule de ma vie, de mes racines me viennent les mots pour exprimer le sombre et la lumière, la peine et la mélancolie, l’amour, l’amitié et aussi l’espérance de voir se lever l’aube de quelques matins. Certains poèmes ont eu des prix : prix Ruquier à Narbonne, prix de Jasmin d’Argent 2021 pour le poème « Finisterre ». Un poème bilingue occitan-français vient d’être publié dans un recueil commun la France-Québec à l’occasion du printemps des poètes Des sculptures, que mon mari Maurice réalise à partir de vieux outils, accompagnent mes poèmes. Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Rochegude Albi 81000 Tarn

