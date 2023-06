Vernissage de l’exposition de David Coste – Les îles voyagent elles aussi Albi, berges du Tarn Albi, 16 juin 2023, Albi.

Vernissage de l’exposition de David Coste – Les îles voyagent elles aussi Vendredi 16 juin, 18h30 Albi, berges du Tarn Gratuit

Le centre d’art Le Lait invite l’artiste David Coste à Albi cet été, pour une exposition en deux temps : en plein air sur les berges du Tarn et la base de loisirs de Pratgraussals, et au Frigo, lieu de vie culturelle en centre ville d’Albi, rue Bonne Cambe.

Les images prennent pour point de départ les paysages où elles sont installées. David Coste est venu explorer, construire, photographier, puis faire disparaître les traces de sa vie de Robinson. Il propose alors des photographies sur écrans géants, sorte de décor d’images « augmentées », qu’il a recomposées à l’atelier à l’aide de dessins, maquettes, tasseaux et lumières artificielles. Se pose la question du vrai/du faux, du réel et de sa représentation, de la trace ou l’apparition d’histoires passées, futures, ou imaginaires… de la fiction.

16 juin à 18h30 : Vernissage de la première partie de l’exposition.

Pour ce vernissage très spécial, le centre d’art propose à ceux qui le souhaitent de s’embarquer avec… le petit train !

Le Pont vieux étant fermé, le parcours piéton est cycliste est un peu plus long que d’habitude pour rejoindre les sites.

Pour nous rejoindre le jour de l’inauguration des œuvres dans l’espace public, le vendredi 16 juin 2023 :

Rendez-vous à 18h30 sur les berges du Tarn. L’équipe du centre d’art y sera présente pour vous accueillir.

Puis rendez-vous à 19h15 place de la cathédrale (à proximité du musée Toulouse Lautrec), pour un départ en petit train jusqu’à Pratgraussals !

Petit train exceptionnellement gratuit – 50 places disponibles

Réservation conseillée au 09 63 03 98 84 – centredart(a)centredartlelait.com

Rendez-vous à 19h30 sur la base de loisirs de Pratgraussals pour la suite de l’exposition et le pot de vernissage. Retour en petit train à 20h45 sur la place de la cathédrale.

Exposition du 17 juin au 26 novembre 2023

+ d’infos : www.centredartlelait.com

Cette exposition bénéficie du soutien de la Ville d’Albi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:30:00+02:00 – 2023-06-16T21:00:00+02:00

installation artistique parcours d’œuvres

