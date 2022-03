Albi Basket 81 VS Toulouse Basket Club COSEC Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Albi Basket 81 VS Toulouse Basket Club COSEC, 13 mars 2022, Albi. Albi Basket 81 VS Toulouse Basket Club

COSEC, le dimanche 13 mars à 15:30

Le Albi Basket 81 s’est qualifié pour la Poule Haute ! Dernière étape avant une accession en Nationale 3 ! 6 matchs se préparent dont 3 à venir voir à domicile ! Pour plus d’informations sur l’Albi Basket 81, rendez-vous sur leur page [Facebook](https://www.facebook.com/albibasket81/) et [Instagram](https://www.instagram.com/albibasket81000/) ainsi que sur leur [site internet](https://www.albibasket81.fr/) !

Entrée libre.

Match de basket masculin COSEC 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:30:00 2022-03-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu COSEC Adresse 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 Albi Ville Albi lieuville COSEC Albi Departement Tarn

COSEC Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Albi Basket 81 VS Toulouse Basket Club COSEC 2022-03-13 was last modified: by Albi Basket 81 VS Toulouse Basket Club COSEC COSEC 13 mars 2022 Albi COSEC Albi

Albi Tarn