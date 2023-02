Albi Basket 81 – Match Pré-National Poule Playoffs Gymnase du Stadium – COSEC D’ALBI Albi Office de Tourisme d'Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Albi Basket 81 – Match Pré-National Poule Playoffs Gymnase du Stadium – COSEC D’ALBI, 18 février 2023, Albi Office de Tourisme d'Albi Albi. Albi Basket 81 – Match Pré-National Poule Playoffs 283 Avenue du Colonel Teyssier Gymnase du Stadium – COSEC D’ALBI Maison des Sports Albi Tarn Gymnase du Stadium – COSEC D’ALBI 283 Avenue du Colonel Teyssier

2023-02-18 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-18 22:00:00 22:00:00

Gymnase du Stadium – COSEC D’ALBI 283 Avenue du Colonel Teyssier

Albi

Tarn Albi 6ème Journée

Match de Pré-National – PLAYOFFS

Albi 81 Basket contre Saint Gilles.

20h30 au Gymnase du COSEC

Albi 81000 enzo.vanderlinden@hotmail.com +33 6 14 69 42 79 http://www.albibasket81.com/ Gymnase du Stadium – COSEC D’ALBI 283 Avenue du Colonel Teyssier Albi

dernière mise à jour : 2023-02-06 par Office de Tourisme d’Albi

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Maison des Sports Adresse Albi Tarn Office de Tourisme d'Albi Gymnase du Stadium - COSEC D'ALBI 283 Avenue du Colonel Teyssier Ville Albi Office de Tourisme d'Albi Albi lieuville Gymnase du Stadium - COSEC D'ALBI 283 Avenue du Colonel Teyssier Albi Departement Tarn

Albi Maison des Sports Albi Office de Tourisme d'Albi Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi-office-de-tourisme-dalbi-albi/

Albi Basket 81 – Match Pré-National Poule Playoffs Gymnase du Stadium – COSEC D’ALBI 2023-02-18 was last modified: by Albi Basket 81 – Match Pré-National Poule Playoffs Gymnase du Stadium – COSEC D’ALBI Albi Maison des Sports 18 février 2023 283 Avenue du Colonel Teyssier Gymnase du Stadium - COSEC D'ALBI Maison des Sports Albi Tarn Albi, Tarn Gymnase du Stadium - COSEC D'ALBI Albi Office de Tourisme d'Albi Tarn

Albi Office de Tourisme d'Albi Albi Tarn