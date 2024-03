ALBI AU SIECLE DES LUMIERES AVEC Mme DE LAPEROUSE Office de Tourisme Albi, dimanche 14 avril 2024.

ALBI AU SIECLE DES LUMIERES AVEC Mme DE LAPEROUSE Embarquez pour une visite théâtralisée unique d’Albi au XVIIIe siècle avec Mme de Lapérouse, et plongez dans l’histoire, les ragots et les curiosités locales de l’époque. Dimanche 14 avril, 10h30 Office de Tourisme 15€ 10€ réduit 7€ (13 à 17 ans) 5€ (7à 12 ans) gratuit moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T10:30:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:30:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

https://www.youtube.com/watch?v=8eYTOpBUKa4

albicuriocité visite