Job Dating Albi : décrochez un emploi dans votre région ! Albi, 26 novembre 2019 18:30, Albi. Mardi 26 novembre 2019, 18h30 Sur place Gratuit, Inscription obligatoire https://job.wiz.bi/t10t7, carla@wizbii.com, 06 69 67 11 16 Pour participer au prochain Job Dating, mardi 26 Novembre 2019 à Albi, les candidats doivent obligatoirement s’inscrire. L’adresse sera ensuite communiquée aux candidats sélectionnés. Déjà plus de 150 Job Dating réalisés, 10 000 candidats, 1300 entreprises et 2 800 postes à pourvoir, le Crédit Agricole et Wizbii poursuivent leur engagement pour l’emploi des jeunes sur le territoire en 2019 avec l’initiative « 1er Stage 1er Job ». Leur objectif : permettre aux jeunes de développer leur réseau professionnel et décrocher leurs futurs stages, alternances ou emplois. « 1er Stage, 1er Job » promet encore de belles réussites ! Pour le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, le dispositif 2019/2020 « 1er Stage, 1er Job » est composé de : – 2 job dating sur le territoire Albi : le mardi 26 novembre 2019

Le prochain à Cahors le mardi 4 février 2020 – 1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes : https://www.wizbii.com/company/credit-agricole-nord-midi-pyrenees?q=midi-pyr%C3%A9 Une dizaine d’entreprises de la région à la recherche de jeunes talents en CDD, en CDI et en alternance, sera présente dont le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, Cerfrance, MC Donald’s, … Les secteurs représentés au Job Dating seront la banque, la gestion et la comptabilité, le prêt à porter, la restauration rapide, l’optique, l’intérim, l’imprimerie, la maintenance dans le domaine agricole… Albi Albi 81000 Albi Tarn mardi 26 novembre 2019 – 18h30 à 21h30

