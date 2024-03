ALBI A LA BELLE EPOQUE AVEC MADAME VIEUX Office de Tourisme Albi, mercredi 14 août 2024.

ALBI A LA BELLE EPOQUE AVEC MADAME VIEUX Embarquez pour une visite théâtralisée avec Madame Vieux, gérante de l’hôtel du Grand Saint Antoine. Devenue guide d’un jour, elle propose à ses hôtes de découvrir la ville d’Albi à la Belle Époque. Mercredi 14 août, 18h00 Office de Tourisme 9€/8€ (réduit) gratuit moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-14T18:00:00+02:00 – 2024-08-14T19:30:00+02:00

https://www.youtube.com/watch?v=8eYTOpBUKa4

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 05 63 36 36 00 https://www.albi-tourisme.fr/

albicuriocité visite