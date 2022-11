Alberto Moravia et Elsa Morante : « Écrire et aimer jusqu’au bout » Cosmopolis, 2 décembre 2022, Nantes.

2022-12-02 Programme complet : cosmopolis.nantes.fr

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Programme complet : cosmopolis.nantes.fr

Grand débat d’ouverture Débat, lectures à voix haute d’extraits de livres d’Alberto Moravia et Elsa Morante par Anne-Pauline Parc.Accompagnement au piano par Antoine RousseauModérateur : Thierry Guichard, directeur de publication du Matricule des Anges Alberto Moravia (1907-1990) fut l’un des écrivains italiens les plus importants du XXe siècle. Il est l’auteur de romans à succès tels que La Ciociara, L’Ennui, Le Mépris, Le Conformiste, Moi et lui, Agostino, d’essais, de nouvelles et de journaux de voyage.En 1941, il épousera Elsa Morante qu’il quittera en 1962.On compte à ce jour quarante-deux adaptations de ses livres au cinéma. Elsa Morante (1912-1985) publie son premier recueil de nouvelles, Il Gioco segreto, en 1941. Il contenait un certain nombre de nouvelles qui font partie du Châle andalou.Son roman Mensonge et sortilège a remporté le prix Viareggio en 1948 et l’a révélée au grand public. Le prix Strega lui a été décerné pour L’Îled’Arturo en 1957. Son roman La Storia (1974) est considéré comme son oeuvre la plus connue et la plus controversée. JEAN-NOËL SCHIFANONé d’un père sicilien et d’une mère lyonnaise, Jean-Noël Schifano est écrivain, critique à la Nouvelle Revue Française et au Monde et traducteur de nombreux livres d’Elsa Morante (mais aussi d’Alberto Savinio, Leonardo Sciascia, Italo Svevo, Umberto Eco dont il a traduit tous les romans et Elena Ferrante qu’il a introduite en France avec son premier roman L’amour harcelant…), il est aussi éditeur aux éditions Gallimard.Auteur notamment de E. M. ou la Divine Barbare. Roman confidentiel. Non finito (Gallimard, 2013), de Désir d’Italie (Folio, 1996), de romans et de très nombreux livres sur l’Italie et Naples en particulier (Chroniques napolitaines, Folio, 1989 ; Dictionnaire amoureux de Naples, Plon, 2007) dont il est citoyen d’honneur. Son dernier livre, Anna Amorosi, a paru chez Gallimard en 2020. OLIVIER MAILLARTProfesseur, critique et traducteur, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma italien, seul ou en collaboration (sur Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti ou plus récemment Federico Fellini), ainsi que le codirecteur d’un Dictionnaire du cinéma italien paru en 2014. Il publie régulièrement dans diverses revues italiennes et françaises (Sud, L’Atelier du roman, L’Infini, La Revue des deux mondes, etc.), des articles et des entretiens.Il s’est ainsi entretenu il y a quelques années avec Bernardo Bertolucci, notamment au sujet de son film Le Conformiste.

