. payant Tarif plein : 8,50€ Tarif réduit : 3€ (étudiants, demandeurs d’emploi, artistes) Gratuité : -18 ans, personnes en situation de handicap et accompagnateurs, bénéficiaires de minimas sociaux L’exposition « Jardins de rêves » associe de manière inédite le travail d’Alberto Giacometti et de Salvador Dalí autour de la création d’un jardin imaginaire au tout début des années 1930. Giacometti et Dalí, membres du groupe surréaliste, fréquentent alors les mêmes cercles. L’échange entre eux est vif, intellectuel, créatif, et leurs œuvres entrent dans un dialogue fécond. Cette exposition met en lumière leur amitié ainsi que leur goût commun pour l’exploration d’espaces rêvés. L’Institut Giacometti présente pour la première fois la reconstitution d’un chef-d’œuvre de Giacometti élaboré en 1931, le Projet pour une place, dévoilé sous la forme d’une installation de grande ampleur. Il est créé alors que Giacometti et Dalí imaginent un jardin extraordinaire pour le vicomte et la vicomtesse de Noailles. Cette œuvre illustre la conception du jardin que partagent Giacometti et Dalí, pensé comme un espace illusoire et fantasmé, et leur goût pour les formes ainsi que les images ambigües. Des prêts exceptionnels complètent cette exposition originale : des œuvres majeures du peintre catalan telles que La Vache spectrale (1928 – Centre Pompidou, musée national d’art moderne), La Mémoire de la femme-enfant (1929 – Musée Reina Sofia, Madrid), et Femme à tête de roses (1935 – Kunsthaus, Zürich) font écho aux œuvres surréalistes du sculpteur suisse. « Jardins de rêves » explore ainsi les liens profonds qui existent entre les toiles oniriques de Dalí et les sculptures énigmatiques de Giacometti, habitées par une même recherche autour de la sexualité, du paysage et du songe. Commissaire : Émilie Bouvard. Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris Contact : https://www.fondation-giacometti.fr/fr/evenement/260/alberto-giacometti-salvador-dali-jardins-de-reves institut@fondation-giacometti.fr https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis

© Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2007 Salvador Dalí, Femme à tête de roses, 1935

