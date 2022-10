Alberto Giacometti, Chefs-d’œuvre du Musée Zervos Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Alberto Giacometti, Chefs-d’œuvre du Musée Zervos Auxerre, 21 octobre 2022, Auxerre. Alberto Giacometti, Chefs-d’œuvre du Musée Zervos

Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre Yonne Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain

2022-10-21 – 2022-10-21

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain

Auxerre

Yonne EUR Après son installation à Paris en 1922, Alberto Giacometti fréquente l’atelier d’Antoine Bourdelle.

Très vite imprégné du cubisme, l’artiste découvre rapidement l’univers des surréalistes et se laisse envahir par les formes antiques et l’univers des arts dits « primitifs », les arts africains et océaniens.

Le musée Zervos à Vézelay conserve un ensemble cohérent d’œuvres des plus grands artistes du XXe siècle, parmi lesquels Alberto Giacometti. A l’image des célèbres figurines vézeliennes, peintures, eaux-fortes et bien entendu sculptures de l’artiste suisse permettent de retracer son évolution vers ces figures longilignes, presque fragiles, parfaitement inscrites dans notre imaginaire collectif.

Alberto Giacometti disait : « Une sculpture n’est pas un objet, elle est une interrogation, une question, une réponse ». La conférence « Alberto Giacometti, chefs-d’œuvre du musée Zervos » présentée par Caroline Fournillon Courant, directrice du musée vézelien, permettra de questionner le rapport du sculpteur Alberto Giacometti à Christian Zervos.

Elle sera ainsi l’occasion de se laisser surprendre par les chefs-d’œuvre du musée Zervos. abbaye.saintgermain@auxerre.com +33 3 86 18 02 90 Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Ville Auxerre lieuville Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Alberto Giacometti, Chefs-d’œuvre du Musée Zervos Auxerre 2022-10-21 was last modified: by Alberto Giacometti, Chefs-d’œuvre du Musée Zervos Auxerre Auxerre 21 octobre 2022 Abbaye Saint-Germain Place Saint-Germain Auxerre Yonne auxerre Yonne

Auxerre Yonne