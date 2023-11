Michèle Torr 60 ans de chanson – Tournée THEATRE DU JEU DE PAUME, 8 mars 2024, ALBERT.

Michèle Torr 60 ans de chanson – Tournée THEATRE DU JEU DE PAUME. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:00 (2024-03-03 au ). Tarif : 52.0 à 52.0 euros.

MUSIC LINE PRODUCTIONS (2-PLATESV – R-2020-004206/3-008894) ET MN PRODUCTIONS présentent en accord avec MT Production ce concert Concert du 30/09/2023 reporté au 08/03/2024 à 20h00Les billets restent valablesMichèle Torr en concert 60 ans de chanson Michèle Torr fait partie de la famille ! Nous avons fait nôtres ses malheurs d’adolescente yéyé, ses bonheurs de mère, ses amours de femme, ses triomphes de vedette. Qu’elle en appelle à la tendresse ou nous emmène danser ce soir, 60 ans que sa voix nous trotte dans la tête et nous vise en plein cœur. Un anniversaire qu’elle fête ce dimanche 29 octobre avec son meilleur ami, le public.les duplicatas n’étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. Les appareils photos et caméras sont interdits en salleRéservation PMR :06 11 61 48 75 Michele Torr

Votre billet est ici

THEATRE DU JEU DE PAUME ALBERT place Emile Leturcq Somme

52.0

EUR52.0.

Votre billet est ici