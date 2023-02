Albert Meslay – Spectacle d’humour, 3 mars 2023, Tréméven Tréméven.

L’association des Amis de la chapelle Saint-Jacques accueille, l’humoriste Albert Meslay et son dernier spectacle « La joyeuse histoire du monde ». Bien connu pour son comique absurde, composé d’aphorismes et de syllogismes, c’est dans les années 1990, que l’artiste costarmoricain (né en 1956 à Saint-Brieuc) va gagner une certaine notoriété dans les cafés théâtres parisiens et divers festivals dont celui de Monnaie où il est récompensé d’un Devos d’or, en 1995. Conférencier dans l’émission de France 2 « Étonnant et drôle » de Patrick Sébastien, chroniqueur sur France Inter, dans l’émission de radio « Le Fou du roi » avec Stéphane Bern, on le verra également aux côtés de Michel Drucker, Laurence Boccolini et Laurent Ruquier. Spécialiste de la pataphysique (science des solutions imaginaires), il a également à son actif cinq one-man-shows. L’artiste nous invite à un voyage dans le temps, de l’invention de l’écriture à la fin du monde, où se côtoient barbares, rois, guerres et une planète qui se réchauffe… Réservations fortement conseillées (par téléphone).

