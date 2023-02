Albert Meslay “La joyeuse histoire du monde” (humour) au bar associatif Fartfelien Bar associatif fartfelien, 24 mars 2023, Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône.

Albert Meslay “La joyeuse histoire du monde” (humour) au bar associatif Fartfelien

2023-03-24 19:00:00 – 2023-03-24 23:00:00

Dans ce nouveau spectacle, Albert Meslay, historien bénévole, mais fantaisiste rémunéré, vous invite à un voyage dans le temps, plus exactement de l’invention de l’écriture à la fin du monde.

Au menu, entre autres, des Barbares, un Roi soleil, des mines de charbon, des marches sur la lune et une planète qui se réchauffe !

L’Histoire vue par les vaincus, les Gaulois, les Indiens et Louis XVI.

L’Histoire de la diversité : Les Huns, les Vikings et les Allemands de l’Est

L’Histoire qui respecte la parité : Jeanne d’Arc, Madame Attila et la Vénus de Milo.

Une Histoire riche et variée :

Des guerres, des épidémies, des famines, des pillages, des invasions et autres occupations, mais le tout dans la bonne humeur et la joie de vivre !

Et bien sûr, l’Histoire du futur…

L’Histoire du XXIème Siècle vue, en 3022, par un historien de l’Université de Clermont-Ferrand sur Mer !

Restauration rapide sur place et restauration sur réservation avant mercredi 22 mars, 20h. Hachis parmentier / salade : 9€ / Brownie noisettes et chocolat : 3€

fartfelien@aol.com https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles

