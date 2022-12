Albert Meslay « La joyeuse histoire du monde » Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Albert Meslay « La joyeuse histoire du monde » Dinard, 28 janvier 2023, Dinard . Albert Meslay « La joyeuse histoire du monde » 2 Boulevard Wilson Casino Théâtre Debussy Dinard Ille-et-Vilaine Casino 2 Boulevard Wilson

2023-01-28 – 2023-01-28

Casino 2 Boulevard Wilson

Dinard

Ille-et-Vilaine Dans ce spectacle d’humour, Albert Meslay, historien bénévole mais fantaisiste rémunéré, nous invite à un voyage dans le temps qui va de la pierre taillée, mais hélas pas toujours très bien taillée, à la bombe atomique, en passant par les croisades, le Roi-Soleil et les mines de charbon. L’Histoire vue par les vaincus, les Gaulois, les Indiens et Louis XVI. L’Histoire de la diversité, Les Huns, les Vikings et les Allemands de l’Est. L’Histoire qui respecte la parité, Jeanne d’Arc, Madame Attila et la Vénus de Milo. Et bien sûr, l’Histoire du futur, avec, au XXXIe siècle, en 3022, notre époque vue par un historien de l’université de Clermont-Ferrand-sur-Mer. Albert Meslay a reçu le prix Raymond Devos en 1994 et, en 2021, le prix René de Obaldia pour ses textes de scène parus au Cherche Midi (préface de Guillaume Meurice). Samedi 28 janvier 2023 à 20 h 30

Théâtre Debussy, Palais des Arts et du Festival

Tarifs : Plein 16 € / Réduit 12 € / Réduit : 8 € (jeunes – 18 ans, solidarité)

Sur réservation à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme, et sur place dans la limite des places disponibles. +33 821 23 55 00 Casino 2 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Théâtre Debussy Adresse Dinard Ille-et-Vilaine Casino 2 Boulevard Wilson Ville Dinard lieuville Casino 2 Boulevard Wilson Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Théâtre Debussy Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Albert Meslay « La joyeuse histoire du monde » Dinard 2023-01-28 was last modified: by Albert Meslay « La joyeuse histoire du monde » Dinard Dinard Théâtre Debussy 28 janvier 2023 2 Boulevard Wilson Casino Théâtre Debussy Dinard Ille-et-Vilaine dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine