Albert Meslay – L’ albertmondialiste Lainsecq, 9 avril 2022, Lainsecq.

Albert Meslay – L’ albertmondialiste Lainsecq

2022-04-09 17:30:00 – 2022-04-09

Lainsecq Yonne Lainsecq

Qui est Albert Meslay ?

Considéré comme l’un des spécialistes de la pataphysique, science des solutions imaginaires, Albert Meslay ne se prive pas pour donner son avis sur tout et n’importe quoi, s’attaquant aux problèmes de ce monde à grands coups de raisonnements imparables, de jeux de mots subtils et de calembours assumés. Artiste du verbe, as de la formule qui tombe juste, il est intarissable quand il s’agit de venir au secours de la planète menacée par le réchauffement climatique et le dérèglement financier.

Surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent, son humour est propre à réveiller les neurones les plus fatigués. Chacun de ses spectacles qu’il a joué plusieurs centaines de fois connaissent le même succès.

anartscene@hotmail.fr https://anart-scene.wixsite.com/chanson

Qui est Albert Meslay ?

Considéré comme l’un des spécialistes de la pataphysique, science des solutions imaginaires, Albert Meslay ne se prive pas pour donner son avis sur tout et n’importe quoi, s’attaquant aux problèmes de ce monde à grands coups de raisonnements imparables, de jeux de mots subtils et de calembours assumés. Artiste du verbe, as de la formule qui tombe juste, il est intarissable quand il s’agit de venir au secours de la planète menacée par le réchauffement climatique et le dérèglement financier.

Surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent, son humour est propre à réveiller les neurones les plus fatigués. Chacun de ses spectacles qu’il a joué plusieurs centaines de fois connaissent le même succès.

Lainsecq

dernière mise à jour : 2022-03-15 par