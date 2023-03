Albert Meslay en spectacle fin mars Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire

Albert Meslay en spectacle fin mars, 25 mars 2023, Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy. Albert Meslay en spectacle fin mars Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

2023-03-25 – 2023-03-25 Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire Bourbon-Lancy EUR Considéré comme l’un des spécialistes de la pataphysique (science des solutions imaginaires), Albert MESLAY ne se prive pas pour donner son avis sur tout et n’importe quoi, s’attaquant aux problèmes de ce monde à grands coups de raisonnements imparables, de jeux de mots subtils et de calembours assumés… Artiste du verbe, as de la formule qui tombe juste, il est intarissable quand il s’agit de venir au secours de la planète menacée par le réchauffement climatique et le dérèglement financier… Un artiste hors du commun à découvrir le samedi 25 mars 2023 à 20h30 à l’espace culturel Saint-Léger, pour passer une soirée pleine d’humour et de rires… Barzingault reviendra et fera la première partie de ce spectacle. Tarif unique à 18€* par personne / Gratuit pour les moins de 10 ans Venez réserver votre place à l’Office de Tourisme et du Thermalisme au 03 85 89 18 27 ou sur Billetweb. *Spectacle éligible au Pass’Culture de la Ville de Bourbon-Lancy. +33 3 85 89 18 27 https://www.billetweb.fr/pro/bourbonlancy Bourbon-Lancy

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Autres Lieu Bourbon-Lancy Adresse Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Ville Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Bourbon-Lancy

Albert Meslay en spectacle fin mars 2023-03-25 was last modified: by Albert Meslay en spectacle fin mars Bourbon-Lancy 25 mars 2023 Bourbon-Lancy Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire