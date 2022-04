Albert Magister Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Albert Magister Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD, 24 avril 2022, Nantes. 2022-04-24

Horaire : 15:30 16:30

Gratuit : oui L’entrée est libre, chacun.e est invité.e à faire un don à l’association du montant de son choix via la billetterie en ligne : www.helloasso.com Tout Public Pendant toute l’édition 2021 du festival «Rendez-vous aux pataugeoires», Albert Magister a collecté des paroles d’habitants qu’il a mis en chansons. Figure nantaise depuis deux décennies, Albert Magister s’éclate de rock, de chanson et de toutes influences. Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD Nantes Nord Nantes 44300

Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD
Adresse 4B Boulevard des Tribunes
Ville Nantes

