Rallye Patrimoine Gastronomique Samedi 16 septembre, 09h15 Albert ( lieu de départ indiqué quelques jours avant) 15€ par véhicule

En famille ou entre amis, en moto ou en voiture, partez à la recherche d’indices sur le patrimoine de notre territoire du Pays du Coquelicot et découvrez nos cafés, restaurants et producteurs locaux à travers des pauses gourmandes et ludiques.

Albert ( lieu de départ indiqué quelques jours avant) 9 rue Gambetta 80300 ALBERT Albert 80300 Somme 0322751642 http://tourisme-paysducoquelicot.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:15:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

office de tourisme du pays du Coquelicot