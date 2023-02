Albert Et Charlie – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE, 7 février 2023, PARIS.

Albert Et Charlie – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-05-07 15:30. Tarif : 22.0 à 61.95 euros.

Théâtre Montparnasse (1-1006452) présente ce spectacle. Albert & Charlied’Olivier DUTAILLISmise en scène Christophe LIDONavec Daniel RUSSO, Jean-Pierre LORIT et Elisa BENIZIOdécor : Catherine BLUWAL – costumes : Chouchane ABELLO-TCHERPACHIAN lumière : Cyril MANETTA – musique : Cyril GIROUX assistante à la mise en scène : Mia KOUMPANAucun savant n’a connu de son vivant la célébrité d’Einstein, aucun artiste la célébrité de Chaplin. L’un représente l’œuvre la plus complexe, l’autre l’œuvre la plus accessible. Tout semble les opposer. Et pourtant ils avaient en commun une totale indépendance, une profonde humanité, l’humour, l’amour de la musique… Tous deux furent exposés aux bouleversements majeurs de leur siècle et se montrèrent très concernés par les conséquences que cela aurait pour leurs semblables. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises mais jamais, semble-t-il, dans de très bonnes conditions…Cette pièce propose d’y remédier en organisant, à des moments charnières, les rendez-vous qui n’ont pas eu lieu dans la réalité.Réservation PMR : 01 43 22 77 74 ALBERT ET CHARLIE EUR22.0 22.0 euros

THEATRE MONTPARNASSE PARIS 31, rue de la Gaité 75014

