Si la conquête de l’air débute en juin 1783 dans le Vivarais avec le premier envol d’un aérostat à air chaud par les frères Montgolfier, c’est du Champs-de-Mars qu’en août de la même année le physicien Charles fait décoller un ballon gonflé à l’hydrogène. Puis, en septembre, à Versailles, devant le roi, s’envolent les premiers passagers aériens : un coq, un mouton et un canard. La région parisienne devient désormais le centre de gravité de l’aérostation, véritable passion des Français à la veille de la Révolution. Dans les années qui suivent Meudon va s’affirmer comme terre d’élection de l’aérostation. En 1794 la première République consacre à Meudon la naissance de l’aérostation militaire. Après la défaite de 1870, Charles Renard crée le centre d’aérostation militaire de Chalais-Meudon, où durant la guerre de 1914-1918, Albert Caquot construit de remarquables ballons d’observation, appelés à une grande notoriété sous le nom de saucisses. Aussi la présente exposition est un hommage rendu à Albert Caquot par quatre associations, dont : – **Alumni-ONERA**, l’association des docteurs et doctorants de l’ONERA. Albert Caquot fut le premier président du conseil scientifique de l’ONERA, de 1946 à 1959. Il avait fait édifier la grande soufflerie de Chalais-Meudon au début des années 30, avant même que l’ONERA ne s’installe sur le site de Meudon en 1946, il y a 75 ans ; – **La Société d’encouragement pour l’industrie nationale**, fondée en 1801, il y a 220 ans et qu’Albert Caquot présida de 1951 à 1954. Elle compte parmi ses fondateurs Etienne de Montgolfier et décerne annuellement un prix Montgolfier ; – **L’Association pour un centre européen des ballons et dirigeables**, fondée par Audouin Dollfus, aéronaute et astronome, en vue de la constitution d’un espace muséal dans le Hangar Y de Meudon. Son père Charles Dollfus, aéronaute et historien de l’aéronautique fut l’adjoint du capitaine Louis Hirschauer, qui créa en 1918 le conservatoire de l’aéronautique, sur une idée du commandant Caquot, alors chef de la Section technique de l’Aéronautique.En 1921, fut inauguré à Chalais-Meudon le musée de l’aéronautique, aujourd’hui musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. **Vernissage : vendredi 3 septembre à 18h30** INFORMATIONS PRATIQUES Du 3 septembre au 30 septembre 2021 Centre d’Art et de Culture 15 bd des Nations-Unies , 92 190 Meudon [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr) 01 49 66 68 90 Ouvert du mardi au samedi, de 15H à 18H30 Le dimanche selon la programmation _Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire_ Accès ligne N arrêt Meudon et bus 169 CONTACT PRESSE : Bruno Chanetz, Alumni-ONERA, [bruno.chanetz@onera.fr](mailto:bruno.chanetz@onera.fr) 06 24 74 79 55

Entrée libre – Sans réservation – Pass sanitaire obligatoire

