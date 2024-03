Albert Camus, fils d’Alger Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, samedi 16 mars 2024.

Albert Camus, fils d’Alger par Alain Vircondelet Samedi 16 mars, 15h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des places disponibles

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

« Vous avez ce qu’il faut de justesse de ton, de maîtrise et de retenue dans l’émotion pour restituer dans sa vérité le Camus, tel en tout cas que je l’ai connu ».

Ainsi s’exprime Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur et ami intime d’Albert Camus à la lecture du livre qu’Alain Vircondelet lui a consacré. C’est en effet au plus près de Camus que l’universitaire, écrivain, et biographe Alain Vircondelet a abordé ce monument de la littérature française, trop souvent mythifié et croulant sous les honneurs académiques.Le biographe, natif lui aussi d’Alger, a entrepris de lire sa vie et son œuvre, faisant découvrir un autre visage de l’écrivain-philosophe, plus humain, plus fragile et dont la pensée plus que jamais, peut aujourd’hui nous servir de boussole.

Sa biographie, publiée chez Fayard, aujourd’hui en Poche, a obtenu le prestigieux Prix Méditerranée.

Alain Vircondelet, comme Camus, a fréquenté les mêmes milieux populaires, fait ses études dans le même lycée que lui., connu les mêmes émerveillements. Il enseigne la littérature française et l’histoire de l’art à l’Université. Ecrivain, il est un des biographes les plus reconnus de sa génération, traduit dans le monde entier.

On lui doit notamment des biographies de référence consacrées entre autres à Marguerite Duras, à Saint Exupéry, à Pascal, à Rimbaud, à Picasso, à Séraphine de Senlis, à Toulouse-Lautrec, à Klimt, à Balthus…

Son travail ne se limite pas seulement à la biographie mais aussi à l’autobiographie, genre dans lequel il excelle pour raconter son enfance en Algérie.

Dernier ouvrage paru : Et nos pleurs seront des chants, un récit sur son départ d’Algérie en 1962 et l’exil en France (Fayard, 2024).

La conférence sera suivie à 16 h 30 d’un café littéraire où l’auteur présentera son dernier ouvrage « Et nos pleurs seront des chants ».

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

