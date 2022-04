Albert Camus et l’Espagne républicaine Auditorium de l’Hôtel de ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Albert Camus et l’Espagne républicaine Auditorium de l’Hôtel de ville, 14 avril 2022, Paris. Le jeudi 14 avril 2022

de 18h00 à 20h30

. gratuit s’inscrit au 0651728618 ou 06 86 84 16 84

L’association 24 août 1944 et le CTDEE (Centre Toulousain ds Documentation sur l’Exil espagnol) vous invitent à l’occasion de l’anniversaire de la 2e république espagnole à une conférence-débat : Albert Camus et l’Espagne républicaine « Qui osera me dire que je suis libre quand les plus fiers de mes amis sont encore dans les prisons d’Espagne ? » En avril 1951, salle Saulnier à Paris, Albert Camus commémore l’anniversaire de la République espagnole. Il rend hommage aux Espagnols tombés au champ d’honneur de la dignité ; à ceux qui se sont battus pour leur idéal de liberté de 1936 à 1945. Arrivé en France métropolitaine en mars 1940, au déclenchement de la guerre, il rejoint très vite le comité fondateur du journal clandestin Combat pour résister au nazisme, à la libération il en devient le rédacteur en chef, jusqu’en 1947. Prix Nobel de littérature en 1957, il prononce un discours d’investiture qui ne laisse aucune ambiguïté sur les choix de son engagement auprès des plus opprimés. Il rejette tous les régimes dictatoriaux, les terrorismes, qu’ils soient de droite ou de gauche. Il combat l’emprisonnement, la torture, la peine de mort, la persécution, d’où qu’elle vienne. Pour lui la Liberté est indivisible et non négociable. Maria Casares. fille de Santiago Casares Quiroga, président du conseil des ministres de la république du « Frente Popular » du 13 mai au 19 juillet 1936, il s’exile avec sa famille après le coup d’état militaire. Maria embrasse une brillante carrière théâtrale et cinématographique sans jamais oublier ses origines tant géographiques que politiques. Bientôt, aux côtés d’Albert Camus, elle ravive d’une force intellectuelle et artistique l’Espagne en exil qui lutte toujours contre le franquisme. Mais d’où vient-elle ? Quelles sont les raisons de ses engagements. Au travers de la présentation de Maria Lopo nous entrerons dans la première partie de sa vie méconnue en France, mais qui explique bien de choses. Une conférence-débat animée par l’association 24 août 1944, avec : María Lopo (depuis A Coruña ) : María Casares ,une actrice engagée, dévouée à la cause de son peuple Aimé Marcellan : Albert Camus et l’Espagne. Auditorium de l’Hôtel de ville 3 /5 rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://24-aout-1944.org 06 51 72 86 18 info@24-aout-1944.org https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 24-aout-1944.org

© famile Casares Albert Camus et Maria Casares

