Albert Camus et la pensée de midi Archives municipales et bibliothèque patrimoniale Michel Vovelle Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Albert Camus et la pensée de midi Archives municipales et bibliothèque patrimoniale Michel Vovelle Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Connu pour sa pensée construite selon les cycles de l’absurde et de la révolte, Albert Camus, Prix Nobel de littérature 1957, l’est moins pour la pensée de midi .

La pensée de midi est une pensée, ou plutôt une attitude, qu’il adopta tout au long de sa vie et qu’il s’apprêtait à développer dans son cycle de l’amour, resté inachevé en raison de son décès brutal le 4 janvier 1960.



Héritage grec, repris à son compte par Nietzsche, la pensée de midi prône la mesure contre la démesure des extrêmes, ceux que l’individu doit combattre en son for intérieur comme ceux qu’il affronte au sein de la communauté des hommes. Dans cette recherche constante d’un équilibre entre la tentation de l’excès et la nécessaire justice, la pensée de midi oblige l’individu à définir ses propres valeurs lui permettant de s’épanouir dans le vivre ensemble.



Au fil des grandes étapes de la vie, de l’œuvre et des engagements d’Albert Camus, l’exposition Albert Camus et la pensée de midi rassemble des manuscrits originaux, lettres, photographies, documents audiovisuels, en grande partie issus des archives de l’écrivain conservées à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence.



Commissariat scientifique Alexandre Alajbegovic et Thierry Fabre

Exposition mise en œuvre pour la première fois en 2021 par la Région Sud à travers l’établissement public ARSUD et grâce au soutien de la Succession Camus .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 13:00:00

fin : 2024-07-13 18:00:00

Archives municipales et bibliothèque patrimoniale Michel Vovelle 25, Allée de Philadelphie

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Albert Camus et la pensée de midi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence