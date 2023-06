Les bars en visite Albert Albert, 29 juin 2023, Albert.

Les bars en visite Jeudi 29 juin, 10h30 Albert 5€

Venez découvrir l’histoire de nos cafés et de nos bars et leurs petits détails insolites pour un moment entre amis, à savourer et à deguster.

Jeudi 29 : 10:30 / 13:30 / 16:00

Vendredi 30 : 16h

Albert 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Officedetourisme@paysducoquelicot.com »}]

Bars café

Office de tourisme du Pays du Coquelicot