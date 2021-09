Toulouse Brique Rouge Haute-Garonne, Toulouse Alberi Sonori Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Alberi Sonori Brique Rouge, 11 septembre 2021, Toulouse. Alberi Sonori

Brique Rouge, le samedi 11 septembre à 18:00

### Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes Alberi Sonori porte avec amour et ardeur le répertoire palpitant de la tarentelle. Celui-ci se décline en plusieurs dialectes, fruit de mélanges séculaires et se prolonge au son puissant des tambours, de l’accordéon et des instruments à cordes. Entre interprétation et création, Alberi Sonori propose un répertoire qui s’inscrit dans la continuité d’une tradition vivante sans cesse renouvelée. **Musiciens** Minotti Cinzia, Giuseppe Ponzo, Chiara Scarpone, Charlotte Espieussas **Chant, tambours, petites percussiones traditionnelles ** Minotti Cinzia **Guitaire battente, lira calabraise, mandoline, flûtes traditionelles, orgue** Giuseppe Ponzo **Chant, guitare classique, petites percussiones trationnelles, illustratice du groupe** Chiara Scarpone Chant, accordeon, percussiones Charlotte Espieussas Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T18:00:00 2021-09-11T20:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Brique Rouge Adresse 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Brique Rouge Toulouse