Alberi Sonori, 6 mai 2022, .

Alberi Sonori

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06

5 Alberi Sonori porte avec amour et ardeur le répertoire palpitant de sa terre d’origine : l’Italie du Sud. Les mille paysages festifs de la tarentelle s’alternent au gré de l’expression passionnée, intime et parfois onirique du chant populaire.



Entre interprétation et création, les musicien.nes proposent un répertoire qui s’inscrit dans la continuité d’une tradition vivante qui se renouvelle sans cesse. Le passé et le présent se dévoilent progressivement grâce à des voix riches d’une multitudes infinie de nuances. Le chant se décline en plusieurs dialectes, fruit de mélanges séculaires et se prolonge au son puissant des tambours.

Les sonorités des multiples instruments fusionnent pour donner vie à une musique actuelle, à la fois dansante et émouvante, riche de toute la force du passé.



La tradition italienne du chant et de la musique populaire trouve une nouvelle naissance ; dans une démarche d’actualisation Alberi Sonori enracine sa recherche dans l’histoire des traditions, des rituels et des croyances de l’Italie entière et s’appuie sur l’étude de différents témoignages collectés depuis plus de 13 ans.



Le terme même de “tradition” contient dans son étymologie une essentielle clé de lecture : transmettre est toujours un peu “trahir” …



Cinzia Minotti, voix, tambours, petites percussionnes traditionnelles.

Giuseppe Ponzo, guitare battente, lira calabraise, mandoline, flûtes traditionnelles, orgue

Chiara Scarpone, voix, guitare classique, petites percussionnes traditionnelles, illustratrice du groupe.

Charlotte Espieussas, voix, accordéon, percussions

Valeria Vitrano, voix

Concert Alberi Sonori vendredi 6 mai.

Alberi Sonori porte avec amour et ardeur le répertoire palpitant de sa terre d’origine : l’Italie du Sud. Les mille paysages festifs de la tarentelle s’alternent au gré de l’expression passionnée, intime et parfois onirique du chant populaire.



Entre interprétation et création, les musicien.nes proposent un répertoire qui s’inscrit dans la continuité d’une tradition vivante qui se renouvelle sans cesse. Le passé et le présent se dévoilent progressivement grâce à des voix riches d’une multitudes infinie de nuances. Le chant se décline en plusieurs dialectes, fruit de mélanges séculaires et se prolonge au son puissant des tambours.

Les sonorités des multiples instruments fusionnent pour donner vie à une musique actuelle, à la fois dansante et émouvante, riche de toute la force du passé.



La tradition italienne du chant et de la musique populaire trouve une nouvelle naissance ; dans une démarche d’actualisation Alberi Sonori enracine sa recherche dans l’histoire des traditions, des rituels et des croyances de l’Italie entière et s’appuie sur l’étude de différents témoignages collectés depuis plus de 13 ans.



Le terme même de “tradition” contient dans son étymologie une essentielle clé de lecture : transmettre est toujours un peu “trahir” …



Cinzia Minotti, voix, tambours, petites percussionnes traditionnelles.

Giuseppe Ponzo, guitare battente, lira calabraise, mandoline, flûtes traditionnelles, orgue

Chiara Scarpone, voix, guitare classique, petites percussionnes traditionnelles, illustratrice du groupe.

Charlotte Espieussas, voix, accordéon, percussions

Valeria Vitrano, voix

dernière mise à jour : 2022-04-27 par