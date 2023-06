Une Colo Ecolo Alberg Centre Esplai el Prat de Llobregat, 2 août 2023, el Prat de Llobregat.

Une Colo Ecolo 2 et 11 août Alberg Centre Esplai Les tarifs dépendent des Quotients Familiaux : QF 1 : 62,4€, QF2 : 74,88€, QF 3 : 87,36€, QF 4 : 99,84€, QF 5 : 129,6€, QF6 : 134,4€, QF 7 : 147,6€

Une colo écolo – Projet organisé par les jeunes sur la thématique de l’écologie

Le projet est co-construit par 2 structures, l’Association Animation du Beaufortain (AAB) et l’Association Quartier Centre-Ville (AQCV) à Chambéry.

L’idée de ce séjour est née d’une envie de deux groupes de jeunes de créer ensemble un séjour commun en Europe. Le choix s’est porté sur Barcelone en Espagne. En amont du séjour, nous avons réalisé deux temps de rencontres avec les deux groupes de jeunes afin de découvrir leurs lieux de vie respectifs.

Les jeunes seront au cœur des décisions prisent pour le séjour :

Choix des activités et du planning

Rencontres de professionnel.lle.s sur place

Réflexions et débats

Appropriation de la vie en collectif

…Et bien sûr des temps libres

Alberg Centre Esplai Carrer del Riu Anoia, 42 el Prat de Llobregat 08820 Barcelone Catalogne

Barcelone