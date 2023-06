Bordeaux – Barcelone Quel modèle pour une ville en transition ? Alberg Centre Esplai el Prat de Llobregat, 31 juillet 2023, el Prat de Llobregat.

Bordeaux – Barcelone

Quel modèle pour une ville en transition ? 31 juillet – 4 août Alberg Centre Esplai Sur inscription avec participation modique des familles pour « bloquer » les places en amont du départ

Séjour à Barcelone – 31 juillet au 4 août 2023

Ce séjour est né de la volonté des jeunes accompagnés par les centres d’animation de Bacalan et de Saint-Michel d’expérimenter (bien souvent pour la première fois) un départ à l’étranger.

Le choix de la ville de Barcelone n’est pas anodin quand on considère les transformations que connaît la ville de Bordeaux en matière de transition écologique. La capitale catalane est un exemple à suivre en matière d’installations et de mutations de l’urbanisme. Les réponses qu’elle développe depuis de nombreuses années viennent rencontrer les questions que se posent la jeune génération sur leur avenir dans un contexte de profondes transformations.

Ville de culture, Barcelone propose une scène street-art dynamique et vibrante qui est également une source d’inspiration pour des jeunes adultes en devenir plongés dans le bouillonnement de la culture Hip-Hop.

Au croisement de ces deux axes au cœur du développement durable (environnement et culture), ce séjour se veut un support à l’autonomisation des participants (éloignement du quartier, découverte ou redécouverte d’une vie en collectivité, expérience de l’interculturalité, etc.) comme une aide à l’appréhension par les jeunes des grands enjeux contemporains dont notamment la transition écologique.

Alberg Centre Esplai 54 carrer del riu anoia El Prat de Llobregat el Prat de Llobregat 08820 Barcelone Catalogne [{« type »: « email », « value »: « jeunes.bacalan@cabordeaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

Séjour Espagne

Image libre de droit