Le Grand-Quevilly A.L.B.C.S Echecs Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime ALBCS ECHECS BLITZ A.L.B.C.S Echecs Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

ALBCS ECHECS BLITZ A.L.B.C.S Echecs, 9 mars 2021-9 mars 2021, Le Grand-Quevilly. ALBCS ECHECS BLITZ

A.L.B.C.S Echecs, le mardi 9 mars à 21:00

Blitz organisé par l’ALBCS Echecs de Grand Quevilly

Via la plateforme LICHESS

[ALBCS ECHECS BLITZ Arena #kh70BLQ2 • lichess.org](ALBCS ECHECS BLITZ Arena #kh70BLQ2 • lichess.org) BLITZ A.L.B.C.S Echecs Grand Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-09T21:00:00 2021-03-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu A.L.B.C.S Echecs Adresse Grand Quevilly Ville Le Grand-Quevilly