ALBATROS – PIÈCE DE THÉÂTRE EN CARAVANE Nozay, 14 juin 2023, Nozay .

Route de la Base de Loisirs Site des étangs Nozay Loire-Atlantique Site des étangs Route de la Base de Loisirs

2023-06-14 – 2023-06-16

Une pièce de théâtre dans une caravane aménagée en mini salle de spectacle, qui parle d’’amitié, de la misère et de la beauté du monde.

Albatros c’est l’histoire drôle et bouleversante de Casper et Tite Pièce, deux enfants de 12 et 10 ans, à la fois normaux et exceptionnels. Au lieu d’aller à l’école, ils ont l’habitude de se retrouver à un carrefour pour regarder les voitures et les hommes en noir qui en sortent. Deux gosses au bord du monde, jetés comme des paquets de clopes vides. Deux gosses à la lisière, qui nous font zigzaguer entre la vie et la mort, entre le rêve et la réalité. Deux gosses qui regardent la vie de l’extérieur, qui s’inventent des vérités. Deux gosses qui osent encore jeter un espoir à la face du monde.

Cette adaptation de la pièce de Fabrice Melquiot, auteur contemporain pour la jeunesse, nous plonge dans les franges de notre société, soulève le tapis pour regarder les miettes. Fabrice Melquiot, avec humour et finesse, nous empoigne dans sa poésie.

4 séances :

– Mercredi 14 juin à 17h et 18h

– Vendredi 16 juin à 18h et 19h

Public à partir de 8 ans

Gratuit

Durée : 35 mn

Réservation fortement conseillée (jauge très limitée) en ligne sur le site de la communauté de communes de Nozay ou auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Une pièce de théâtre dans une caravane aménagée en mini salle de spectacle par le Théâtre Clandestin

