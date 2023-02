La magie du verre Alb’Atelier du Verre, 28 mars 2023, Villedieu-les-Poêles.

Exposition ludique à propos du verre et les diverses techniques employées dans la création artistique, en particulier pour la fabrication de vitraux.

Alb’Atelier du Verre 25 rue Carnot 50800 Villedieu Les Poêles Villedieu-les-Poêles 50800 Manche Normandie

Le thème « Sublimer le quotidien » proposé pour l’édition 2023 des JEMA me semble l’occasion d’exalter la « magie du verre », car il s’agit d’une matière qui enchante par le scintillement toujours changeant qu’elle répand, en fonction de la lumière.

C’est ainsi que je prévois de réaliser un conte didactique où je décrirai d’une façon ludique, d’abord ce qu’est le verre, sa composition, ses propriétés ainsi que les innombrables possibilités de cette matière dans la fabrication d’objets artistiques.

Puis, j’exposerai le processus de fabrication d’un vitrail par des démonstrations à l’atelier et présenterai les différentes étapes d’élaboration d’une verrière, à savoir : la composition de la fenêtre, la coupe du verre, la peinture, la cuisson et l’assemblage des pièces.

Le week-end des 1er et 2 avril, je serai accompagnée de l’artiste scénique Brigida MURILLO, qui narrera les différentes étapes de mon travail à travers un conte.

Ce conte est destiné en particulier aux enfants à partir de 6 ans, mais sera propre à tout âge. La durée sera d’environ une demi-heure.

Me contacter pour connaitre les horaires des contes et réserver vos places.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

