Autocross Albas Circuit autocross d’Albas, 10 juin 2023, Albas.

L’ASA Quercy et l’Ecurie Valentré organisent une course sur circuit en terre. Les courses d’Auto-Cross se déroulent en peloton de 5 à 15 véhicules selon le programme suivant : une séance d’essais chronométrées, trois séries de manches qualificatives et autant de finales qu’il y a de catégories.

Catégories admises : Junior Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy cup, Maxi Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, super sprint, Super Buggy.

Disputé sur des circuits e​​n terre, aujourd’hui tous permanents, l’Auto-Cross débarque sur notre sol dans le courant des années 1970. Mêlant astucieusement berlines et monoplaces et offrant un show permanent, la discipline séduit de plus en plus de pratiquants et de plus en plus de spectateurs.​.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . 10 EUR.

Circuit autocross d’Albas

Albas 46140 Lot Occitanie



The ASA Quercy and the Ecurie Valentré organize a race on a dirt track. The Auto-Cross races take place in groups of 5 to 15 vehicles according to the following program: a timed practice session, three series of qualifying heats and as many finals as there are categories

Admitted categories: Junior Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy cup, Maxi Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super Sprint, Super Buggy.

Held on dirt tracks, now all permanent, Auto-Cross arrived on our soil in the 1970s. Mixing cleverly sedans and single-seaters and offering a permanent show, the discipline seduces more and more people and more and more spectators

La ASA Quercy y la Ecurie Valentré organizan una carrera en una pista de tierra. Las carreras de Auto-Cross se desarrollan en grupos de 5 a 15 vehículos según el siguiente programa: una sesión de entrenamientos cronometrados, tres series de eliminatorias y tantas finales como categorías haya

Categorías admitidas: Junior Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy cup, Maxi Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super Sprint, Super Buggy.

Celebrado en pistas de tierra, todas ellas permanentes, el Auto-Cross llegó a nuestro territorio en la década de 1970. Mezclando hábilmente berlinas y monoplazas y ofreciendo un espectáculo permanente, la disciplina atrae cada vez a más participantes y a más espectadores

Die ASA Quercy und die Ecurie Valentré organisieren ein Rennen auf einer Erdstrecke. Auto-Cross-Rennen werden in Gruppen von 5 bis 15 Fahrzeugen nach folgendem Programm ausgetragen: ein Zeittraining, drei Serien von Qualifikationsläufen und so viele Finalrunden wie es Kategorien gibt

Zugelassene Kategorien: Junior Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy Cup, Maxi Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super Sprint, Super Buggy.

Der Auto-Cross-Sport wurde in den 1970er Jahren in Deutschland eingeführt und wird heute auf permanenten Erdstrecken ausgetragen. Mit einer raffinierten Mischung aus Limousinen und Einsitzern und einer ständigen Show begeistert diese Disziplin immer mehr Anhänger und Zuschauer

