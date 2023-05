Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant 2023: Château Eugénie 1468 route de Rivière Haute, 27 mai 2023, Albas.

Dans le cadre du weekend « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant, le Château Eugénie vous ouvre ses portes et vous propose de nombreuses animations..

2023-05-27 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-27 18:00:00. EUR.

1468 route de Rivière Haute Château Eugénie

Albas 46140 Lot Occitanie



Within the framework of the weekend « Picnic at the Independent Winegrower’s, the Château Eugénie opens its doors to you and proposes many animations.

En el marco del fin de semana « Picnic en el viñedo independiente », Château Eugénie le abre sus puertas y le propone numerosas actividades.

Im Rahmen des Wochenendes « Picknick beim unabhängigen Winzer » öffnet das Château Eugénie seine Pforten und bietet Ihnen zahlreiche Veranstaltungen.

