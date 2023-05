Marché aux plantes et de créateurs à la Guinguette 203 rue de la Carrière, 20 mai 2023, .

Marché aux plantes et aux créateurs de 10h à 18h devant la guinguette!

Stands de plantes cultivées avec amour et sans pesticides et de créations artisanales locales.

2023-05-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR.

203 rue de la Carrière La Guinguette

Albas 46140 Lot Occitanie



Plant and craft market from 10am to 6pm in front of the guinguette!

Stands of plants grown with love and without pesticides and local handicrafts

Mercado de plantas y artesanía de 10.00 a 18.00 horas frente a la guinguette

Puestos con plantas cultivadas con amor y sin pesticidas y artesanía local

Pflanzen- und Kunsthandwerkermarkt von 10 bis 18 Uhr vor der Guinguette!

Stände mit Pflanzen, die mit Liebe und ohne Pestizide angebaut werden, und mit lokalen handwerklichen Kreationen

Mise à jour le 2023-04-27 par OT CVL Vignoble