Albaricate Impasse des cormorans, 11 août 2022, .

Albaricate Impasse des cormorans

2022-08-11 – 2022-08-11

Albaricate, c’est un garçon orchestre et une fille chansigneuse pour 1h de concert en langue des signes française et chanson acoustisque. Sam et Clémence vous embarquent, avec le sourire, dans leur univers tantôt pétillant tantôt mélancolique, passant du rire aux larmes au rythme des vibrations

