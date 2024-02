Albaricate chante Anne Sylvestre Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, mardi 5 mars 2024.

Clémence Colin et Samuel Genin propose un concert acoustique entre chansons et langue des signes : un spectacle chansigné pour un hommage à Anne Sylvestre à voir entre ami·es ou en famille ! Mardi 5 mars, 20h00 1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/concert-chansigne-albaricate-chante-anne-sylvestre

Du 2024-03-05 20:00 au 2024-03-05 21:00.

Après le succès d’Ulysse, maudit sois-tu, le service culturel est heureux d’accueillir au Tambour Albaricate pour son nouveau spectacle chansigné : Albaricate chante Anne Sylvestre

Clémence Colin et Samuel Genin sont de retour pour un concert acoustique entre chansons et langue des signes : un spectacle chansigné pour un merveilleux hommage à Anne Sylvestre à voir entre ami·es ou en famille !

Brossant eux-mêmes depuis quelques années le portrait de personnages hauts en couleurs, ils ont trouvé une résonance toute particulière dans celui de l’autrice compositrice féministe. C’est donc à deux, en chanson avec Samuel Genin (Albatros) à la guitare, et Clémence Colin (Suricate) au chansigne que le duo reprend une sélection de son répertoire.

De chansons féministes comme Une sorcière comme les autres à la gouaille de Les grandes balades, Albaricate évolue autour de textes à la fois drôles, engagés ou intimes à l’image de la chanson Comme un personnage de Sempé.

Une vente de livres sera proposé par notre librairie partenaire Comment dire.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2