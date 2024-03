Albaricate chante Anne Sylvestre A bord de la Péniche Spectacle amarré à Montreuil-sur-Ille, vendredi 17 mai 2024.

Albaricate chante Anne Sylvestre Chanson Vendredi 17 mai, 19h30 A bord de la Péniche Spectacle amarré à 12€/10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T19:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T19:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:00:00+02:00

Albaricate, c’est un duo de création originale, une femme chansigneuse Clémence Colin et un homme chanteur Sam Genin, qui vous embarquent pour 1h de concert en accoustique et en langue des signes.

Ils vous transportent vers l’univers d’Anne Sylvestre. De ses chansons féministes à sa gouaille reconnaissable, Albaricate rend hommage à cette grande dame de la chanson qu’est Anne Sylvestre et évolue autour de textes à la fois drôles, engagés ou intimes.

En partenariat avec « Le comité d’animation de Montreuil »

A bord de la Péniche Spectacle amarré à Montreuil sur Ille Montreuil-sur-Ille 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0782716800 »}]

A.Arroseres