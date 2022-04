Alban Ivanov : Vedette Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Alban Ivanov : Vedette Zénith Nantes Métropole, 26 janvier 2023, Saint-Herblain. 2023-01-26

Horaire : 20:30

39 € à 45 €

BILLETTERIES :
– www.zenith-nantesmetropole.com, www.cheyenne-prod.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com
- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : billetterie@cheyenne-prod.com

One man show.

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés, avec son tout 1er spectacle "Elément perturbateur", retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle : Vedette.

Zénith Nantes Métropole
Centre
Saint-Herblain
44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

