Alban Ivanov – Vedette LE CUBE – PARC DES EXPOS, 10 février 2023 00:00, TROYES.

Alban Ivanov – Vedette Alban Ivanov. De 2023-02-10 à 2024-04-06 20:30. Tarif : 39.0 45.0 euros

;

LE CUBE – PARC DES EXPOS TROYES 10000 . Strateges Organisation et C’Kel Prod (2-1122159/ 3-1122160) en accord avec La Petite Manhattan et Chapka Prod présentent Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle «Élément Perturbateur», retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle prochainement dans votre ville.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.77.20.04.86.. Alban Ivanov

Votre billet est ici

Strateges Organisation et C’Kel Prod (2-1122159/ 3-1122160) en accord avec La Petite Manhattan et Chapka Prod présentent Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle «Élément Perturbateur», retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle prochainement dans votre ville.

Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.77.20.04.86.