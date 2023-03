ALBAN IVANOV VEDETTE Amnéville Amnéville Catégories d’Évènement: Amnéville

Moselle

ALBAN IVANOV VEDETTE, 27 janvier 2024, Amnéville Amnéville. ALBAN IVANOV VEDETTE Rue des artistes Amnéville Moselle

2024-01-27 20:00:00 20:00:00 – 2024-01-27 Amnéville

Moselle Amnéville Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle prochainement dans votre ville.

Ne manquez pas son passage au galaxie d’Amneville en janvier 2024. spectateurs@le-galaxie.com +33 3 57 56 68 95 https://www.le-galaxie.com/evenement/alban-ivanov/ Amnéville

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Amnéville, Moselle Autres Lieu Amnéville Adresse Rue des artistes Amnéville Moselle Ville Amnéville Amnéville Departement Moselle Lieu Ville Amnéville

Amnéville Amnéville Amnéville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amneville amneville/

ALBAN IVANOV VEDETTE 2024-01-27 was last modified: by ALBAN IVANOV VEDETTE Amnéville 27 janvier 2024 Amnéville Moselle RUE DES ARTISTES Amnéville Moselle

Amnéville Amnéville Moselle