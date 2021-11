Lille Théâtre Sébastopol Lille, Nord Alban Ivanov Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

du mardi 11 janvier 2022 au mercredi 12 janvier 2022 à Théâtre Sébastopol

Vedette Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle prochainement dans votre ville.

Placement assis numéroté – tarifs : de 40€ à 43€

Vedette Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T20:00:00 2022-01-11T22:00:00;2022-01-12T20:00:00 2022-01-12T22:00:00

