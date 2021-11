Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Alban Gerhardt Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Alban Gerhardt Théâtre de la Ville – Abbesses, 3 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 17h à 18h15

Le dimanche 30 janvier 2022

de 15h à 16h10

Bach à son sommet BACH Intégrale des suites pour violoncelle seul Poursuivant une éblouissante carrière, le violoncelliste allemand Alban Gerhardt se singularise en étant non seulement l’un des musiciens les plus doués de sa génération, mais aussi en raison de ses initiatives artistiques dans le domaine social, telles que l’organisation de concerts dans des écoles, des hôpitaux ou des établissements pénitentiaires. Il est aussi l’un des cofondateurs de « Musicians4 UnitedEurope », un groupe de musiciens internationaux qui oeuvre pour le soutien d’une Europe unie et démocratique. Invité régulier du Théâtre de la Ville, il livrera lors de ce concert, pour le plus grand plaisir de tous, sa version des Six Suites de Johann Sebastian Bach, chef-d’oeuvre baroque qu’il a récemment enregistré pour Hyperion Records. Concerts -> Classique Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

