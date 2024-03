Alban Darche et Loïs le Van & Big Band Myriad au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, mardi 16 avril 2024.

Le mardi 16 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

De 18 à 20 euros.

Retrouvez Alban Darche et Loïs le Van & Big Band Myriad en concert !

– Alban Darche et Loïs le Van

Sortie de l’album : Lazy Afternoon (Yolk – 2024)

Franchement aujourd’hui qui ferait ça ?

Qui accepterait d’enregistrer sans avoir répété ?

Quel chanteur accepterait d’enregistrer sans pouvoir refaire de prises ou corriger sa voix ?

Quel saxophoniste assumerait chacune de ses interventions, chacun de ses solos ?

Cette façon de procéder est ancienne comme le jazz et pourtant tellement transgressive aujourd’hui.

On y retrouve l’essence de cette musique, souvent laissée à l’abandon au profit d’une approche plus produite, plus pop.

Ici les musiciens sont sur le fil, obligés d’être dans une écoute extrême des autres. Nul ne sait ce qui va arriver, la confiance dans le collectif est totale, l’amour de la liberté et le risque de l’instant sont palpables. La perfection se retrouve dans l’imperfection, dans tout ce qui a de plus humain, de plus sincère, de plus sensible.

Après Les mots bleus où l’on re-découvrait des standards de la pop et de la chanson, voici Lazy afternoon où ce sont les standards de jazz qui sont à l’honneur.

Alban et Loïs ne se contentent pas de se passer la parole, ils se suivent, se complètent, s’entremêlent. Ils sont l’ombre et la lumière à tour de rôle.

Ce n’est pas « 1 + 1 », mais bien 2.

TrioS, un duo en trois dimensions.

Loïs le Van : Voix

Alban Darche : Saxophone

Bruno Ruder : Piano

__

– Big Band Myriad

Yolk, centre de création attentif aux nouvelles générations, présente « Myriad ».

Myriad est une création qui place de jeunes musiciens, issus majoritairement des Pôles supérieurs et du CNSMDP, ans les conditions d’un travail de création sur des répertoires exigeants au cœur d’un big-band dirigé par Alban Darche. Les jeunes cotoient dans les pupitres des musiciens phares et cette pratique.

Il en résulte un formidable big-band intergénérationnel sur le modèle du « Gros Cube #2 » d’Alban Darche

