Alban Claudin La Villa Cavrois, 28 janvier 2022, Dreux.

La Villa Cavrois, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:30

ALBAN CLAUDIN ————- Diplômé du Conservatoire, fin connaisseur des claviers électroniques et batteur, claviériste de Clara Luciani, collaborateur de Voyou et de Yelle et compositeur de mélodies pour des courts-métrages et des documentaires… **Alban Claudin** se lance aujourd’hui en solo avec son premier album piano, It’s a Long Way To Happiness. Distillant avec brio des influences pop au cœur des notes de piano, ce disque est une réelle bouffée d’oxygène, de légèreté et nous transporte dans une douce rêverie dont on ne voudrait jamais sortir. [[https://youtu.be/pa5-70gby-s](https://youtu.be/pa5-70gby-s)](https://youtu.be/pa5-70gby-s)

TARIF : 15€

#poésie #pop

La Villa Cavrois 60 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy, 59170 Croix Dreux Rieuville Eure-et-Loir



2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T22:30:00